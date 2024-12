Coppa Italia e Supercoppa Femminile su Sky e Now: ecco il programma

Il calcio femminile torna su Sky e in streaming su Now: fino al 2027, infatti, Sky Sport trasmetterà in diretta le partite della Coppa Italia e della Supercoppa Frecciarossa. Si parte lunedì 6 gennaio alle 15.30 con Roma-Fiorentina e in palio il primo trofeo della stagione. Un ritorno, quello sulla piattaforma satellitare, che riporta alla mente la meravigliosa avventura delle Ragazze Mondiali del 2019, con Sky che oltre alle competizioni italiane per club ha trasmesso anche l'ultimo Europeo disputato nel 2022, l'anno dell'introduzione del professionismo in Italia. Nella stagione 2024-25 saranno 14 i match trasmessi in diretta su Sky e Now. Dopo la Supercoppa tra Roma e Fiorentina, tra il 14 e il 16 gennaio si giocherà l'andata dei quarti di Coppa Italia Frecciarossa, con le gare di ritorno previste tra il 28 e il 30 gennaio. Le semifinali si disputeranno il 15-16 febbraio (andata) e il 4-5-6 marzo (ritorno), con finale prevista a maggio.