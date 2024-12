Moukoko, il caso età infiamma la Germania: "Non è mio figlio, ha 4 anni di più"

Qual è la vera età di Youssoufa Moukoko ? La domanda riecheggia in Germania dopo le ultime dichiarazioni del presunto padre dell'attaccante di proprietà del Borussia Dortmund ora in prestito al Nizza. Tanti i dubbi sugli anni del calciatore tedesco che, documentazione alla mano, dovrebbe avere 20 anni, ma le parole di Jospeh Moukoko, che fino ad ora s'è detto suo padre, rimettno tutto in discussione e aprono un forte dibattito in Germania. "Youssoufa Moukoko non è il figlio biologico mio e di mia moglie Marie Moukoko. Non è neanche nato il 20 novembre 2004 a Yaoundé, in Camerun", queste le parole del presunto padre di Youssoufa apparse sul quotidiano 'Bild' che hanno aperto il mistero sull'età del giovane talento tedesco e che invitano a riflettere sul business milionario improntato sulla mercificazione dei talenti del football.

Il caso Moukoko infiamma la Germania

Dichiarazioni shock quelle di Moukoko senior: "Ho ottenuto un falso certificato di nascita per lui a Yaoundé. Poi sono andato all'ambasciata, ho ottenuto un passaporto e l'ho portato in Germania come mio figlio. In realtà è nato il 19 luglio 2000. Lo abbiamo reso quattro anni più giovane. Adesso risulta nato il 20 novembre 2004". Parole forti che trovano riscontro anche con un altro dettaglio: nell'ufficio di registrazione di Yaoundé finora non sono mai stati rinvenuti attestati anagrafici ufficiali. La vicenda ha destato scalpore in Germania visto che Youssoufa ha indossato la maglia delle selezioni giovanili tedesche, come accaduto nell'Europeo U21 di tre anni fa, pur essendo stato troppo 'vecchio' per farlo secondo le ultime novità. La posizione del Dortmund è netta viso che documenti d'identificazione ufficiali e certificato di nascita sono stati rilasciati regolarmente da un'autorità tedesca, ma a tenere banco, oltre alle parole del presunto padre, ci sarebbe un documento che retrodata la nascita di Moukoko al 19 luglio del 2000 e indica quale padre biologico Ousman Mohamadou, tassista 51enne. Inoltre un presunto zio del calciatore sostiene che il ‘vero' padre del giocatore risiede in una villa non molto distante dal quartiere della capitale camerunense dov'è cresciuto il ‘ragazzo'. Insomma una situazione molto delicata sulla quale si attendono risvolti.