Cambio alla presidenza dell’Aia, gli arbitri votano Zappi: "Sì all’audio del Var”

ntonio Zappi è il nuovo presidente dell'Aia , l'associazione di categoria degli arbitri italiani. 59 anni, viterbese ma veneto d'adozione, ha superato Alfredo Trentalange, già in carica dal 2021 al 2022 e dimessosi dopo lo scandalo, dal quale è poi uscito assolto. Zappi, affiancato da Michele Affinito come vicepresidente e da Francesco Massini quale vicepresidente vicario, ha ottenuto 673 preferenze su 930, il 72,3% dei voti espressi. Vince la linea del presidente uscente Carlo Pacifici, che ha difeso la scelta di rinunciare al 2% di rappresentanza federale: «Ci ha creato più problemi che altro - ha detto nel corso dell'assemblea - ora l'autonomia sognata è realtà». Pacifici si era augurato che a succedergli non fosse un arbitro di Serie A ma una sorta di presidente-manager. È il profilo di Zappi, professionista nel settore della formazione fiscale e consulenza tributaria che in carriera ha diretto oltre duecento gare tra Serie C e D ma non è stato un fischietto di grido, con oltre 40 anni di appartenenza all'Aia, per la cui presidenza aveva già corso nel 2016.

Bocciato le proposte di Trentalange

L’assemblea degli arbitri non ha premiato le proposte di Trentalange, che ha promesso risorse economiche da 20 milioni di euro, derivanti da potenziali accordi con sponsor «nazionali e internazionali». Zappi arriva alla presidenza in un momento delicato per la categoria, che di recente ha preso posizione contro la violenza sugli arbitri. Dovrà gestire la nuova autonomia tecnica e gestionale: «Fino a oggi la Federazione ha avuto il controllo sulla nostra disponibilità - ha detto dopo l’elezione -, da domani la nostra possibilità di immaginare un futuro diverso nasce dall’autonomia di budget». Pressoché scontata la conferma di Gianluca Rocchi al vertice della Can A e B: «Non serve il nuovo presidente per confermare la sua qualità - ha proseguito Zappi -, di certo sta affrontando un ricambio generazionale».

L'inserimento di Orsato