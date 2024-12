"Ecco la Unify League!", Reichart presenta la nuova Superlega: i dettagli

Ad avvalorare ulteriormente i concetti espressi nel comunicato, Reichart ha pubblicato un video sui canali social di A22 Sports in cui spiega le sue intenzioni con questo nuovo progetto: " Per molti decenni le competizioni internazionali sono state organizzate da un monopolio. Ma a dicembre 2023 il calcio è entrato in una nuova era. Grazie alla storica sentenza della Corte di Giustizia Europea, lo scenario è cambiato per sempre. Noi di A22 abbiamo accolto positivamente questo cambiamento. La sentenza della Corte ci ha messo nella condizione di iniziare apertamente un dialogo con i club, le leghe, con i calciatori e con i tifosi. Il risultato di questo dialogo è una nuova proposta, che abbiamo recapitato con una lettera a Uefa e Fifa con l'obiettivo di iniziare un percorso di riconoscimento di una nuova competizione europea. La nostra proposta, che ora si chiama Unify League, presenta una struttura con quattro tornei: Star, Gold, Blue, Union. 96 club da 55 Paesi si qualificheranno annualmente in base alle loro performance nei campionati nazionali. La Unify League femminile presenta una struttura con due tornei: Star e Gold , con 32 club da 52 Paesi".

Sull'attrazione delle partite e la diffusione delle stesse invece: "Le recenti manifestazioni hanno creato troppe partite di scarsa attrattiva per i tifosi. Per risolvere questa problematica, la Unify League, ha diviso in due parti la competizione di maggior livello: Star e Gold. Questo consentirà di generare due tornei altamente competitivi e molto imprevedibili, garantendo partite appassionanti per l'intera stagione. Riporterà in scena inoltre la grande tradizione delle partite in casa e in trasferta fin dalle prime fasi. La casa di questa Unify è una piattaforma con accesso diretto per i tifosi. Unify offrirà accesso gratuito alle partite in diretta, supportato da advertising, oppure un abbonamento premium ad un prezzo abbordabile. Migliorerà inoltre l'esperienza di visione delle partite a casa, eliminando l'obbligo di abbonamenti multipli, al contempo garantendo features molto ricercate. Infine, metterà realmente in contatto i club con le loro fanbase globali per la prima volta. Ora è il momento di migliorare il calcio per tutti, specialmente per i tifosi. Noi di A22 siamo preparati per lavorare con tutti i membri della comunità calcistica, inclusi Uefa e Fifa, per ottenere questo risultato". Nonostante le informazioni sulla Unify League siano state diffuse da pochissimo, c'è già chi boccia l'idea...