Diretta Real Madrid-Pachuca ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LUSAIL (QATAR) - Alle ore 18, le 20 locali, il Real Madrid affronta il Pachuca nella finalissima della Coppa Intercontinentale al Lusail Stadium di Lusail, in Qatar. I Blancos arrivano all'appuntamento in un momento non proprio esaltante: la formazione di Carlo Ancelotti, infatti, dopo aver battuto 3-2 l'Atalanta al Gewiss Stadium in Champions League, non è riuscita ad andare oltre il 3-3 in casa del Rayo Vallecano in campionato. I messicani, invece, hanno già superato ai quarti i brasiliani del Botafogo, battuti con un netto 3-0, e in semifinale gli egiziani dell'Al Ahly, sconfitti ai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato tra tempi regolamentari e supplementari.