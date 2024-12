Donnarumma e il fallo shock, a Singo offese razziste. Il Monaco non ci sta

L'AS Monaco "condanna fermamente le inaccettabili espressioni razziste che Wilfried Singo ha subito sui social network dopo la partita sera contro il Paris Saint-Germain. Questi comportamenti non hanno posto nello sport, sia in campo che fuori, e sono in diretta contraddizione con i valori difesi dal club". Così il Monaco in una nota condanna gli insulti razzisti subiti dall'ex giocatore del Torino Singo dopo il brutto fallo ai danni di Gigio Donnarumma nel match contro il Psg della scorsa settimana.