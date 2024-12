Lo ricordate? Lanciato da Conte, doppietta alla Juve, ora in Kings League

Francesco Caputo è pronto a rimettere gli scarpini, dopo l'esperienza con l'Empoli. Non giocherà in nessun altro campionato, ma scenderà in campo in Kings League, il torneo tra sportivi e streamer creato da Pique (Qui il regolamento). Inoltre in Italia si disputerà anche la finale della Kings World Cup Nations Kings all'Allianz Stadium, nella casa della Juventus. E Ciccio ha accettato la corte di TRM Fc di mister "The Real Marzaa".