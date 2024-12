Kings World Nations League, capitan Bonucci annuncia l'Italia sui social

La Kings World Cup Nations è pronta a sbarcare in Italia e, proprio sul profilo social della competizione, Leonardo Bonucci ha stilato la lista della squadra che difenderà i colori azzurri. Una rosa che è composta da alcuni nomi di grande rilevanza nel mondo del calcio. Il difensore ex Juventus è stato scelto come capitano della formazione ed è stata lui a presentare gli altri componenti: da Caputo a Viviano fino ad arrivare a tutti gli altri ragazzi.

Da Bonucci a Caputo: l'Italia alla Kings World Cup

L'Italia sarà protagonista, dunque, alla prima edizione della Kings World Cup Nations: la nuova competizione mondiale che si terrà nel nostro Paese dal 1° al 12 gennaio, giorno della finalissima all'Allianz Stadium di Torino e casa della Juventus. Il sogno degli azzurri, guidati dal tecnico Mauro Micheli, è senza alcun dubbio quello di arrivare in fondo al torneo.

La Nazionale azzurra, in qualità di paese ospitante, scenderà in campo il 1° gennaio alle 16:00 contro il Giappone. Ma chi farà parte di questa avventura? I nomi sono stati svelati da pochissimo e, oltre ai tre citati, ci sarà anche Michele Trombetta, già protagonista in D e nell'ultimo Mondiale in Messico con gli Stallions di Blur.