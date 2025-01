“All’Inter stavo per mollare, la Juve una casa. Malesani? Come Guardiola”

Campione del Mondo con l'Italia nel 2006 e tra i difensori più forti dell'epoca: Fabio Cannavaro in carriera ha vestito maglie prestigiose come quella del Parma di Tanzi, dell' Inter e della Juventus, oltre a quella del Real Madrid in Spagna ("è stato difficile perché la loro mentalità è quella di andare avanti senza preoccuparsi di difendere"). Da giocatore ha vinto tanto e ora ha iniziato, da qualche anno, la carriera da allenatore ( nei giorni scorsi ha firmato per la Dinamo Zagabria ) e intanto ha parlato sul canale YouTube di Paolo Gallo: "Quel Parma, in Coppa Uefa, ha distrutto gli avversari...". L'allenatore dell'epoca era Malesani di cui l'ex difensore ha parlato con un paragone importante, quello con Guardiola.

Cannavaro, Malesani e le idee di Guardiola

Fabio Cannavaro ha ripercorso alcune tappe importanti della sua carriera, soprattutto ai suoi inizi con il Parma: "Era una squadra meravigliosa con Thuram, Crespo, Veron, Chiesa, per me più forte di suo figlio Federico, Dino Baggio, Buffon... Nel 1998 abbiamo vinto la Coppa Uefa battendo il Marsiglia in finale 3-0, ma anche avversari del calibro di Bordeaux, Galatasaray, Milan e anche la Juve... Purtroppo non abbiamo vinto il campionato che lo vinse proprio la Juventus quell'anno". Tre coppe in 100 giorni con i gialloblù e l'allenatore era un certo Alberto Malesani, ora produttore di vini nella sua azienda: "Era un genio. Nel 1998 diceva le cose che Guardiola dice ora ai suoi ragazzi al Manchester. Non ha fatto una carriera più importante perché quando non sei stato calciatore hai poca credibilità. Per me rimane un ottimo allenatore perché ha inserito il portiere nel gioco della squadra e ha dato grande libertà di movimento ai difensori. A me, poi, ha dato tanti consigli e gli sono grato".