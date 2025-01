Tuttosport con l’Album Panini 2025 il 9 gennaio© .

Per gli appassionati del calcio senza tempo, il 2025 si aprirà con una novità molto importante: Tuttosport sarà partner editoriale di Calciatori Panini 2024/25. Giovedì 9 gennaio sarà distribuito gratis l’album più ambito d’Italia in tutte le edicole ai lettori del Tuttosport, mentre a febbraio e marzo ecco le bustine esclusive per completare la collezione 2024/25. I tre appuntamenti da salvare sul calendario per tutti gli appassionati di Calciatori Panini sono: sabato 1 febbraio, sabato 15 febbraio e sabato 1 marzo. Il contenuto di queste esclusive bustine? Non possiamo dirvelo, è ancora top secret. Ma nei prossimi giorni ve lo sveleremo sulle pagine di Tuttosport e sul nostro sito. La passione senza tempo fa delle figurine un caposaldo della vita di un tifoso di calcio che si rispetti. E completare l’album resta una missione che galvanizza, che spinge a non mollare. Solo così si arriva sino in fondo, una partita dentro mille partite. E allora restate sintonizzati con Tuttosport per scoprire tutti i dettagli di questa straordinaria iniziativa.