Quanto ci manca Vialli: cosa direbbe della Juve, di Motta e di Conte…

Tra i superpoteri di Gianluca Vialli c’era quello di non essere mai banale . Merito della sua saggezza, senza dubbio. Ma anche della sua ironia, con la quale bilanciava la saggezza in modo da non essere un noioso trombone. E poi c’era quel pizzico di cazzoneria, intesa come irrefrenabile voglia di scherzare, di buttarla ogni tanto in follia pura, perché serve anche quella. E la capacità di andare controcorrente. «Basta con quella foto della Champions», diceva quando periodicamente lo si intervistava sulla finale di Roma del 1996, il ricordo più dolce per milioni di juventini. «Ma come basta? Ma non sei orgoglioso di essere quello che alza la Champions della Juve?». Sospirava: «Ma vorrei che altri la alzassero, che quella foto finisca negli archivi, sostituita da altre foto con altri capitani della Juventus che alzano la Champions ».

"Vincere alla Juve era un sollievo"

La Juve era fra i suoi tre amori calcistici insieme alla Cremonese e alla Sampdoria. Qualche settimana fa la sfida tre le sue prime due squadre è finita 1-1 in Serie B, un risultato che in fondo lo avrebbe reso felice, per quanto i travagli della Sampdoria che lotta per non retrocedere lo avrebbero rattristato non poco. Aveva cercato in tutti modi di salvarla, la sua Samp, la malattia gliel’ha impedito. La storia avrebbe preso un altro corso, perché immensi erano la riconoscenza e l’amore che Vialli provava per i blucerchiati. Sarebbe bello, oggi, intervistarlo sul momento della Juventus. Appoggerebbe senza dubbio Thiago Motta, invitando alla pazienza e cercando di evidenziare gli aspetti positivi della sua gestione, conoscendo bene le difficoltà di un giovane allenatore alla guida di una grande squadra. Forse gli consiglierebbe di essere più perentorio sui concetti legati alla vittoria, raccontando quello che raccontava sempre dei suoi anni juventini e su cosa rappresenti il successo per il club bianconero: «Vincere alla Juventus non era mai pienamente una gioia, era più un sollievo, la sensazione di aver svolto il tuo compito».