La colomba di Aldo Agroppi: folla a Piombino per i funerali

Quasi un grido: «Aldo!». E così la gente sul sagrato e oltre, a colmare quasi tutta la piazza che si allarga davanti alla cattedrale di Sant’Antimo Martire, si è voltata per scorgere da dove provenisse l’invocazione. Ma subito dopo lo sguardo si è dovuto levare un po’ per tutti dietro ai ghirigori di una colomba bianca che aveva cominciato a scalare il cielo, esattamente quando il carro funebre aveva preso a muoversi. Agroppi lasciava la piazza lentamente, mentre la moglie di Cereser, Lorenza, non lontano dall’infinito amore di Aldo, la sua Nadia, indicava quella candida colomba misteriosamente giunta nel tempo e nello spazio di una mattina abbracciata a Piombino. Immobile a terra, fino a quel momento. E all’improvviso elegante nel suo arabescare il cielo, costeggiando la chiesa, salendo oltre il porticato su su fino al tetto, per poi compiere ancora un volteggio lungo, arcuato, quasi a forma di arcobaleno, fino ad circondare la cattedrale per poi allontanarsi definitivamente dagli sguardi dell’umanità sotto di lei, a testa insù. Intanto Aldo proseguiva nel suo ultimo viaggio, verso il tempio crematorio. E Lorenza abbracciava Nadia in lacrime, con i figli Nilio e Barbara vicino, e i nipoti. «Era lui, Nadia. Era il tuo Aldo quella colomba, era il nostro Aldo, ne sono convinta, dobbiamo crederlo, io ci credo». Ascoltavano Angelo Cereser e Claudio Sala con i figli, ascoltavano tutti lì in quegli istanti pietrificati dal mistero. Una colomba bianca in mattino di gennaio. L’ultimo saluto di Aldo. Un ricamo nell’azzurro sopra i dolenti cuori lì in fila per Agroppi. Ci aggrappiamo ai segni, e più che può lo fa l’umano spirito quando la vita si consuma nella morte come la chiusura sconosciuta di un cerchio. Si erano sposati proprio in questa chiesa, Aldo e Nadia. Era il 1967. Doveva ancora esordire nel Torino, Aldo: stava per. Erano giovani e felici, una vita davanti. Altre colombe bianche si saranno librate nei cieli di quei due innamorati. Altre urla magari. Solo di gioia. Molto, molto tempo fa.

Il tributo

C’era tanta Piombino in piedi per Agroppi, però tutti con la testa china. Sulla bara, una maglia del Torino di oggi col suo numero 6, portata dal direttore operativo Alberto Barile. E un’altra del Toro Club Villanova d’Asti, intitolato fin dalla fondazione a metà Anni 80 ad Aldo, consegnata per sempre dai soci del Club Luciano Longo e Giuliano Barosso. E con loro Carlo Nobile del Toro Club di Gassino e Franco Carena, altro caro amico granata di Aldo. In chiesa i labari del Torino, della Memoria Storica Granata e del Museo del Grande Torino, della Fiorentina e dell’associazione Veterani dello Sport di Piombino, che porta il nome del papà di Aldo, Ferdinando, ex arbitro, scomparso nel 1972.

Un giorno per sempre di gennaio: ieri. La cattedrale piena, anche ai lati, molta gente in piedi, pure sulla soglia, a rendere i sentimenti a un amico. Le famiglie di Cereser e Claudio Sala. Cristiano Lucarelli e Sergio Brio. I tifosi granata partiti alle 3 di notte dal Piemonte. E di nuovo l’immagine di quelle due donne, Nadia e la figlia Barbara con il fratello Nilio. Vedova e figlia in lacrime inevitabili, lacrime sante dell’amore, a turno con una mano quasi costantemente posata sulla bara per accarezzarlo ancora, tenerlo più vicino, sentirlo di nuovo e sempre, durante la cerimonia e l’omelia di don Antonio: «Lo incontrai in ospedale diversi giorni fa, mi disse cose belle, profonde, mi chiese la benedizione. Ottimo marito, padre, nonno. Un uomo innanzi tutto buono. Il cielo non è troppo distante dalla terra, quando c’è l’amore». Poi il sindaco con la fascia tricolore, a rappresentare tutta la comunità con un ultimo saluto istituzionale dall’ambone vicino all’altare: «Amava visceralmente la nostra Piombino. Intitoleremo ad Aldo il nostro storico stadio Magona, non appena sarà conclusa la ristrutturazione».

Quindi il commosso, intimo, dolcissimo saluto delle nipoti, Giada e Francesca: per dire del «cuore tenero, del cuore amorevole che volava dietro alle canzoni, amatissimo nonno, amatissimo zio, anima speciale. Potevi parere anche ruvido o spigoloso certe volte, ma non è vero, tu eri così affettuoso, così sensibile, così premuroso». Ha scalato la sua montagna di dolore anche Cereser: raccontando in un silenzio di emozioni detonanti l’amicizia infinita per Aldo, «il fratello che non avevo», così come Angelo era diventato un fratello che Aldo ritrovava sui suoi sentieri terreni, dopo aver perso il suo fratello di sangue Nilio, giovanissimo, di leucemia. «Due vite parallele, tu e io. E poi anche le nostre famiglie. Avevamo nulla in tasca, 50 lire, una stanza nel pensionato del Toro da condividere con le speranze e un mare di sogni. E avevi già la tua fidanzata, la tua Pastina, come chiamavi affettuosamente Nadia. Io veneto, tu toscano, ciascuno con i propri dialetti, mi facevi leggere le lettere che le scrivevi, volevi il mio giudizio, volevi che si capisse bene quanto l’amavi». Cereser e Claudio Sala, in chiesa, a rappresentare tutti gli Ex Calciatori Granata. «Spazia negli alti cieli, Aldo nostro».

«Sono prigioniero dei sentimenti», ci disse in un giorno di giugno del 1999, in bilico tra confessioni e ricordi, osservando da casa sua il mare oltre il giardino, giù dallo strapiombo. Tirò un sospiro lungo. «Siamo tutti onde, ora impetuose, ora morbide. Poi, un giorno, la bonaccia per sempre». Si accarezzò i baffi. «Spero di rivedere i miei cari, quel giorno». Pensava a bianche colombe, forse.