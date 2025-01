Kluivert-Indonesia, è ufficiale: il ruolo di Van Gaal e gli obiettivi futuri

Il calcio indonesiano ha deciso di puntare su Patrick Kluivert per la guida della nazionale. Dopo l'annuncio ufficiale della federazione indonesiana che ha confermato l'esonero del tecnico Shin Tae-yong, in carica dal 2019, la scelta è ricaduta sull'ex attaccante olandese, classe 1976. Kluivert arriva da un'esperienza recente alla guida dell'Adana Demirspor, in Turchia, ma la sua carriera da allenatore è ancora in fase di crescita.