Il Papa e il calcio: un amore che nasce da lontano, dal barrio al Grande Torino

Papa Francesco e il calcio, un amore che nasce da lontano. "Spera", la prima autobiografia di un Pontefice , non è solo il racconto della vita di Jorge Mario Bergoglio , ma un viaggio tra le sue passioni e le sue radici. Tra le quali il pallone occupa un posto speciale, rivelando l’aspetto più intimo di un uomo che, prima ancora di diventare sacerdote e poi Papa , era un ragazzo del barrio di Flores: «A Buenos Aires quelli come me li chiamavano pata dura. Che vuol dire avere due gambe sinistre. Però giocavo. Tante volte facevo il portiere; anche quello è un bel ruolo: allena a guardare in faccia la realtà, ad affrontare i problemi; magari non sai bene da dove quel pallone sia partito, ma devi provare ad afferrarlo comunque. Come accade nella vita». Un legame nato anche per la prossimità familiare con Omar Sivori : «Mia madre Regina era una Sivori, pure il nonno di Omar era originario della stessa zona di Lavagna, nell’entroterra ligure. Omar, che fu il primo a essere soprannominato El pibe de oro, quando Maradona era ancora nel grembo di Dio, era nato in Argentina un anno prima di me, e dopo aver vinto il campionato con il River Plate si era trasferito in Italia, alla Juventus e poi al Napoli. Eravamo quasi coetanei e un po’ imparentati, ma a lui non erano certo toccate in dotazione due gambe sinistre».

Francesco passione San Lorenzo

Francesco non ha mai nascosto la sua fede sportiva per il San Lorenzo e racconta di come il "Viejo Gasómetro", lo storico stadio abbattuto nel 1983 e che il club vorrebbe ricostruire come "Estadio Papa Francisco", fosse un punto di riferimento per la sua famiglia: «Con papà e i miei fratelli Oscar e Alberto andavo sempre allo stadio. Prima della partita ci incamminavamo verso lo stadio portandoci due grossi contenitori di vetro, che lungo il tragitto avremmo lasciato in una pizzeria dove papà si fermava per ordinare. Al ritorno, avremmo ripreso i due contenitori, che nel frattempo erano stati riempiti di lumache al sugo piccante, e accompagnati da una pizza fumante cotta sulla pietra. Così, qualunque fosse stato il risultato, il dopopartita sarebbe stato una festa. Mi pare di sentirlo, il profumo di quella pizza: forse è un po’ la mia madeleine di Proust». Il suo idolo era il centravanti della squadra del cuore, la cui formazione ricorda a memoria: «Le partite casalinghe del campionato del 1946, che avremmo vinto pochi giorni prima del mio decimo compleanno, le ho viste quasi tutte e, ben più di settant’anni dopo, quella squadra ce l’ho ancora davanti agli occhi, come fosse oggi: Blazina, Vanzini, Basso, Zubieta, Greco, Colombo, Imbelloni, Farro, Martino, Silva… I magnifici dieci. E poi… Poi c’era Pontoni. Era René Alejandro Pontoni, il centravanti, il goleador del San Lorenzo, il trascinatore del Ciclón, il mio preferito».

Il Papa e il Grande Torino

Ai ragazzi di oggi il nome non dirà molto, e nemmeno ai giocatori dell'Argentina di Messi, invitati dal Pontefice a segnare un gol bello come quelli di Pontoni prima di un'amichevole con l'Italia: «Era per me bambino l’emblema di quel gioco, di quel calcio, lo stare in compagnia, l’amore per uno sport che non era solo conto in banca, tanto che alle sirene milionarie che lo volevano in Europa preferì il suo club, stare vicino alla famiglia, agli amici, a chi gli voleva bene». In altri passaggi dell'autobiografia, Francesco rammenta invece il rapporto degli emigrati italiani a Buenos Aires con il Grande Torino: «Fu un lutto, e non solo nella comunità piemontese di Buenos Aires, quando nel maggio 1949 giunse la notizia della tragedia di Superga, e si seppe che l’aereo che trasportava la squadra del Torino, una delle più forti del mondo, che costituiva la colonna portante della nazionale di calcio italiana, si era schiantato contro il muraglione del terrapieno della basilica, e tutti erano morti. Molti anni dopo, ci sarei andato di persona a visitare quella basilica, sostando commosso sotto la lapide con i nomi delle 31 vittime. La corda non si spezzò, quel dolore popolare rinsaldò legami». Scritta in collaborazione con Carlo Musso, edita in Italia da Mondadori, "Spera" esce oggi in contemporanea mondiale nelle principali lingue e in oltre 100 Paesi.