Kean centravanti dell'Italia Mondiale: "Mio figlio non ne ha mai visto uno..."

"Siamo reduci da un bruttissimo Europeo dove abbiamo fatto veramente male, ma adesso penso che Spalletti sia stato bravo, il gruppo si è ricompattato e credo anche che adesso ci siano attaccanti forti. Per esempio Kean della Fiorentina a me piace un sacco, penso possa essere un centravanti forte in un Mondiale, ma ci sono anche Retegui e Scamacca, oltre a Lucca che sta crescendo. Gli attaccanti stanno tornando fuori". Lo ha detto l'ex viola e azzurro, Luca Toni, ospite della kermesse di moda di Pitti immagine in corso a Firenze. "Dobbiamo andare al prossimo Mondiale perché ho mio figlio che non ne ha mai visto uno, inoltre penso che tutti noi non vediamo l'ora di tornare a disputare una coppa del mondo - ha aggiunto Toni -. Chiaro che vincere sarebbe qualcosa di straordinario, ma ora abbiamo bisogno di tornare da protagonisti al Mondiale anche perché il calcio italiano sta tornando a piacere. Una volta non era visto dall'estero con tanto interesse, invece adesso si vedono tante squadre che giocano per il primo posto, abbiamo avuto molte formazioni che hanno fatto un gran calcio come ad esempio il Napoli quando vinse lo scudetto e poi andò in Europa, o ancora l'Inter che arrivò in finale di Champions League. Sarebbe bello tornare a giocare i Mondiali da protagonisti".