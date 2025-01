Serie A: turno da record di ascolti grazie al derby, ma non solo

Ottimo risultato anche per il combattuto match tra Atalanta-Juventus, trasmesso in co-esclusiva, che totalizza 935.117 su Dazn e Fiorentina-Napoli con 920.103. Per il girone di andata sono ancora due le sfide di campionato da recuperare: Bologna-Milan e Fiorentina-Inter che si giocheranno molto probabilmente nel mese di febbraio.