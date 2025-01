Quagliarella, lacrime in diretta tv: il ricordo del padre commuove tutti

Le lacrime di Quagliarella: cosa è successo

A scuscitare forti emozioni nell'ex giocatore, sono state le immagini del padre Vittorio riproposte sullo schermo, in cui si dice orgoglioso dei traguardi raggiunti dal figlio: "Vederlo segnare in serie A è stata una grande emozione e ci ha dato tanta soddisfazione". Il padre, è però venuto a mancare nell'ottobre scorso. Una ferita ancora aperta dunque, che ha provocato il pianto dell'ospite speciale. "Quello che ho fatto è grazie a lui e ai suoi sacrifici immensi", ha dichiarato Quagliarella, subito raggiunto dall'abbraccio di Bonan. "Mi è sempre stato vicino, non c'è stato un giorno che io ricordi che non ci siamo telefonati la sera. Lui mi ha sempre chiamato tutte le sere, anche solo per sapere cosa avevo mangiato e come stavo. Avevamo un rapporto speciale. Per me è stata una perdita immensa". Le lacrime dell'ex Udinese e Samp, hanno poi chiamato in causa l'altro ospite in studio Gianluca Di Marzio, che nel gennaio 2022 ha pianto la scomparsa del padre ed ex allenatore Gianni: "Domani saranno tre anni che ho perso mio papà e posso capirti Fabio", ha aggiunto il giornalista.

Quagliarella: i numeri in carriera

Sono 238 le reti segnate da Quagliarella in carriera, considerate tutte le competizioni europee e italiane (11 quelle realizzate in Champions League con la maglia della Juve). Quanto alle presenze, il bilancio riporta 717 discese in campo, con 63 assist serviti. In Nazionale, l'ex attaccante ha invece accumulato 29 presenze e segnato 8 reti: l'esordio con Donadoni all'età di 24 anni.