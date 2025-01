Cocaina, armi e 16 arresti: Nainggolan in carcere per traffico di droga

Sono state arrestate 16 persone, compreso il calciatore Radja Nainggolan , durante le indagini per traffico internazionale di cocaina a Bruxelles . Secondo la stampa belga inoltre sono stati sequestrati 370.430 euro in contanti, oltre a diversi orologi di lusso, gioielli, un centinaio di monete d'oro, diverse armi, due giubbotti antiproiettile, 2,7 chili di cocaina e quattordici veicoli.

Nainggolan, le parole dell'avvocato

"Radja Nainggolan ha risposto a tutte le domande e sta collaborando con le indagini della polizia. Nega ogni coinvolgimento in questo dossier". Lo ha detto Omar Souidi, avvocato dell'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, dopo l'interrogatorio di oggi. Lo riporta De Standaard. "È un peccato per la sua reputazione che ora sia collegato a un dossier internazionale sulla droga. Anche per Nainggolan vale il principio di innocenza. È stato interrogato, ma per essere chiari non è stato ancora accusato. Il mio cliente è un calciatore, non un criminale", ha aggiunto Souidi. Domani mattina Naingollan dovrebbe comparire davanti al Gip.