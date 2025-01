Pogba con Tyson, bagno d'umiltà social: "E io pensavo di essere forte"

Pogba dopo la Juve il futuro è con l'Inter Miami?

Nonostante il calciatore non abbia fornito alcun ulteriore dettaglio sul suo futuro calcistico, sono in tanti ad interrogarsi sulla sua prossima destinazione. Pogba potrebbe scegliere di rilanciarsi in un club europeo disposto a scommettere sul suo talento, oppure optare per la MLS o il campionato saudita, sempre più attrattivi per le star in cerca di un nuovo inizio. La condivisione dello scatto da Miami ha però alimentato le speculazioni sulla possibilità di un suo trasferimento all'Inter Miami, la squadra di David Beckham, nota per aver già sotto contratto un certo Lionel Messi. Sempre nelle scorse ore, il calciatore ha condiviso uno scatto su Instagram dove lo si vede tra Mike Tyson e David Grutman, proprietario di diversi ristoranti e night club a Miami, idolo per gli appassionati di musica elettronica. A commento dello scatto, Paul ha scritto "E io che penavo di essere forte". E ancora, riferendosi al lottatore: "La leggenda in persona".