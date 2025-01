Riecco l'Infinity League su Dazn: calcio, innovazione, intrattenimento. Le novità

Il calcio, ma anche oltre il calcio, per non farsi mancare nulla, con lo sguardo al futuro. Dopo il successo della prima edizione dell’Infinity League, con la finale che ha fatto registrare oltre due milioni di spettatori solo in Germania , Dazn nella giornata di sabato 22 marzo 2025 porterà a Monaco di Baviera la seconda edizione del torneo di calcio di nuova generazione, che vedrà alcune delle migliori squadre del mondo sfidarsi in un’arena altamente tecnologica e immersiva . La grande novità della prossima edizione sarà la partecipazione, per la prima volta in assoluto, di un club di Serie A : si tratta della Juventus , che con una formazione “speciale" si unirà ai giganti tedeschi del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund , per un evento unico che mira a ridefinire il futuro del calcio facendo leva su una nuova concezione di gioco.

Il top, anche gratis

Con la partecipazione della Juventus - il club di maggior successo in Italia - alla guida di questo format rivoluzionario, l'ambizione internazionale dell’Infinity League si rafforza ancora di più. La squadra bianconera che eccezionalmente scenderà in campo, infatti, porta con sé un bagaglio di grande esperienza calcistica, un track-record assoluto e soprattutto una fanbase di tifosi presenti in tutto il mondo. La sua partecipazione all’Infinity League, combinata alla presenza di un quarto club internazionale di alto livello che sarà annunciato a breve, testimonia l'attrattiva internazionale dell'evento oltre la crescente influenza della Serie A Enilive sulla scena mondiale. La seconda edizione dell’Infinity League sarà trasmessa su Dazn, anche in modalità gratuita a livello globale, con la diretta disponibile anche per i tifosi in Italia.

La tecnologia incontra l’eccellenza

L’Infinity League non è solo un torneo, ma uno spettacolo sportivo futuristico, che celebra l’eccellenza calcistica, la tecnologia e l’intrattenimento. Grazie alle tecnologie all’avanguardia come l’Asb GlassFloor - il pavimento sportivo in vetro con tecnologia Led più moderno al mondo che integra una tecnologia video grafica avanzata, analisi cinetica innovativa per tracciare ogni movimento dei giocatori ed elementi di gamification - i fan godranno di un'esperienza immersiva senza precedenti e con l’utilizzo della tecnologia 5G, bodycam e microfoni indossati dai calciatori potranno superare i confini fisici e vivere l’azione da una prospettiva inedita, ancora di più al centro dell’azione. Anche per quest’anno sarà attiva la Dazn FanZone che consentirà agli spettatori da casa di partecipare attivamente e in diretta all’evento; inoltre, le performance musicali dal vivo renderanno l’Infinity League un evento imperdibile e di grande intrattenimento per ogni appassionato di calcio.

Il format dell’Infinity League

Ogni club iscriverà una squadra composta da giocatori e giocatrici in un mix di Legend, campioni emergenti e creator digitali semi-professionisti che si sfideranno in campo. Le partite dureranno 20 minuti (2 tempi da 10 minuti ciascuno) e ci sarà una fase a gironi, seguita successivamente da partite di spareggio. In ogni partita le squadre maschili e femminili di ogni club giocheranno un tempo ciascuno. L'attenzione sarà rivolta alla qualità sportiva e all'intrattenimento, con elementi di gamification per rendere il torneo indoor davvero coinvolgente.

I tifosi che vorranno assistere all’Infinity League dal vivo al Bmw Park di Monaco possono acquistare i biglietti sul sito infinityleague.de.