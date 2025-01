Nainggolan, le parole dopo l'arresto: "Giorni incredibilmente difficili"

Nainggolan, il messaggio social dopo l'arresto

Il lungo messaggio di Nainggolan è poi proseguito: "Il caloroso supporto della mia famiglia e dei miei amici, insieme alla lealtà e alla fiducia del KSC Lokeren-Temse, dei suoi straordinari tifosi e dei miei compagni di squadra, mi danno la forza per andare avanti". Ed ancora: "Desidero anche esprimere la mia gratitudine ai miei avvocati, il sig. Omar Souidi e il sig. Mounir Souidi, per la loro instancabile dedizione e professionalità. Apprezzo profondamente il loro supporto". Poi concludendo: "Ora che sono tornato a casa voglio concentrarmi completamente sul calcio e sul ritrovare la mia serenità, chiedo gentilmente di rispettare la mia privacy e il tempo di cui ho bisogno per riprendermi. Per il momento non mi è consentito, non rilascerò, alcuna intervista sul caso". Il centrocampista è stato arrestato il 27 gennaio 2025 in Belgio nell'ambito di un'indagine sul traffico internazionale di droga, riguardante l'importazione di cocaina dal Sud America all'Europa attraverso il porto di Anversa e la sua distribuzione in Belgio. Nainggolan è stato interrogato e successivamente rilasciato su cauzione con l'accusa di partecipazione a un'organizzazione criminale. Il suo avvocato ha dichiarato che il calciatore nega ogni coinvolgimento nel traffico di droga e che l'interrogatorio si è concentrato su somme di denaro che avrebbe consegnato ad altre persone, suggerendo un'ipotesi di riciclaggio.