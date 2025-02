Diretta Udinese-Venezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il fuoco dentro, questo è quello che vuole dai suoi il tecnico Runjaic per invertire la rotta dell’Udinese dopo due sconfitte brutte contro Como e Roma . Una operazione che deve partire questo pomeriggio al Bluenergy Stadium dove arriva un Venezia che va avanti a piccoli passi, ma dimostrando di essere ancora una squadra viva. I lagunari masticano amaro dopo l'1-1 nel derby col Verona e puntano l'Udinese per tenere accesa la fiammella della salvezza. Dal mercato arancioneroverde sono arrivati il difensore Marcandalli e il centrocampista spagnolo Kike Perez con Zerbin che ha già impressionato l'ex tecnico del Frosinone. Capitolo cessioni, Ellertsson passa al Genoa mentre Pohjanpalo ha raggiunto l'accordo con il Palermo .

Udinese-Venezia: diretta tv e streaming

Udinese-Venezia, anticipo della 23ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 al Bluenergy Stadium di Udine e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).

Udinese-Venezia: le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Sava, Kristense, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Ekkelenkamp, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic. A disposizione: Selvik, Padelli, Piana, Palma, Kabasele, Ebosse, Kamara, Atta, Zarraga, Pafundi, Sanchez, Brenner, Bravo, Pizarro. Indisponibili; Davis, Ehizibue, Giannetti, Okoye, Touré. Squalificati: Karlstrom. Diffidati; Ehizibue, Giannetti.

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic, Haps, Candé, Idzes; Zampano, Doumbia, Busio, Nicolussi Caviglia, Zerbin; Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco. A disposizione: Joronen, Grandi, Candela, Marcandalli, Schingtienne, El Haddad, Bjarkason, Kike Perez, Yeboah, Condé, Carboni. Indisponibili: Crnigoj, Duncan, Sagrado, Sverko, Svoboda. Squalificati: -. Diffidati: -.

Arbitro: Mariani. Assistenti: Scatragli-Garzelli. IV Uomo: Tremolada. Var: Marini. Avar: Doveri