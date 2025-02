Allegri e Ultimo, l'incontro che non ti aspetti: "Com'è mister?"

Massimiliano Allegri e... Ultimo, la coppia che non ti aspetti. Da alcune ore sta impazzando sui social un video, pubblicato su Instagram dal cantante, in cui si trova in casa a cucinare l'amatriciana. In sua compagnia anche l'ex allenatore della Juventus, con diversi rumors che lo vorrebberro prossimamente ad allenare in Arabia. Ultimo è, tra l'altro, un grande appassionato di calcio e tifosissimo della Roma.