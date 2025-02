Serie B: Sampdoria-Modena gratis su Dazn

Nuovo appuntamento su Dazn con un match di calcio trasmesso gratis: sabato 8 febbraio alle 17.15 , allo Stadio Luigi Ferraris andrà in scena Sampdoria-Modena , visibile appunto anche in modalità gratuita . La partita, valida per la 25ª giornata di Serie B , metterà di fronte due squadre con ambizioni diverse, ma accomunate dalla determinazione di conquistare punti preziosi in un momento cruciale della stagione. I blucerchiati , guidati da Leonardo Semplici , sono a caccia di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione, sfruttando il fattore campo e il supporto del pubblico di casa. Dall’altra parte, il Modena di Paolo Mandelli arriva a Genova con l’entusiasmo dato dalla vittoria rimediata in casa contro il Mantova e pronto a vendicare la sconfitta dell’andata.

Istruzioni per l'uso

I tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Serie A portoghese, il calcio femminile con la Serie A Femminile e la Women’s Champions League.