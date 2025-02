City-Real, Ancelotti: “Tanti infortuni? Soprattutto in difesa. Calendario assurdo"

Poi un giudizio su Pep Guardiola : "Quello che posso dire è che mi sembra un allenatore che ha contribuito molto al calcio: possesso, gioco d'attacco, pressione e partenza da dietro. È un innovatore del calcio e ho molto rispetto per lui. È uno dei migliori, se non il migliore. Ogni volta che ci scontriamo è un incubo preparare le partite, perché ha sempre idee che ti fanno pensare. Quando si gioca un playoff c'è il rischio che non vada bene e il rischio aumenta quando si affronta una delle migliori squadre. Siamo pronti anche a ricevere critiche".

Ancelotti: "Pallone d'Oro? Lo meritava Vinicius"

Ancelotti si è poi espresso su Vinicius: "La sua stagione è molto buona considerando che ha avuto due infortuni. Ha fatto 17 gol e fornito molti assist. Gli è mancata questa continuità che le lesioni gli hanno impedito di avere. Ansia dopo il Pallone d'Oro? No, non credo. Lo vedo bene anche se non è al 100%, gli manca poco. Il suo secondo tempo nel derby ha fatto la differenza, è stato un incubo sulla fascia sinistra. E' motivato e desideroso di giocare. La cerimonia del Pallone d'Oro? Non abbiamo voluto partecipare perché credevamo che Vinicius dovesse vincere, ma questo non significa che non rispettiamo Rodrigo. Per noi avrebbe dovuto vincere l'anno scorso, non quest'anno".

Ancelotti: "Infortuni? Il calendario è assurdo"

Dopo la conferenza,ha parlato anche a Sky Sport: "Ormai è diventato un classico, negli ultimi anni ci siamo sempre affrontati in semifinale e nei quarti. Ora siamo ai plauyoff, ma siamo due squadre forti. Sono sempre state partite combattute, equilibrate, e sarà così anche domani. È sempre difficile giocare contro le squadre di, è un grande lo dimostra sempre. Anche nelle difficoltà porta sempre qualcosa di nuovo. Abbiamo una buona relazione, sappiamo che anche se abbiamo vinto tanto la parte più importante ce l'hanno i giocatori. Infortuni? E' difficile dire come mai tanti problemi, soprattutto in difesa, pensiamo che il calendario sia assurdo ma tanto se lo dico una volta o mille volte fa lo stesso effetto: zero".