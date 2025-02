Tris Fenerbahce, Mourinho ipoteca gli ottavi. Fa festa anche l'Ajax di Farioli 

Il Fenerbahce di Mourinho vince 3-0 in contro l'Anderlecht nei playoff di Europa League e ipoteca il passaggio del turno agli ottavi di finale. Decisive le reti di Tadic, Dzeko ed En Nesyri. Vittoria importante anche per l'Ajax di Farioli, capace di trionfare 2-0 sul campo del Royale Union SG con i gol di Rasmussen e Mokio nel secondo tempo. Successo in trasferta anche per la Real Sociedad (2-1 in casa del Midtjylland) mentre il Ferencvaros ha battuto di misura (1-0) in casa il Viktoria Plzen.