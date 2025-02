Deschamps incorona Zidane: "Francia, ecco il mio sostituto naturale"

PARIGI (Francia) - Didier Deschamps sarebbe felice di passare il testimone all'amico Zinedine Zidane. L'attuale ct della Francia ha già annunciato che lascerà la guida della nazionale dopo i prossimi Mondiali, la caccia al successore è già scattata e il nome in cima alla lista sarebbe quello dell'ex Juventus e Real Madrid, già in passato accostato alla panchina dei Bleus.

Nell'intervista rilasciata all'Equipe l'ex Juventus ha dichiarato: "È un ottimo candidato, naturale e, aggiungerei, prevedibile. Dopo non so se vorrà farlo, sarà una decisione sua e del presidente", ha aggiunto l'attuale ct, che con Zidane ha vinto da giocatore la Coppa del Mondo 1998 e l'Europeo del 2000. "Fra noi c'è molto rispetto", ha assicurato ancora Deschamps. Zidane, 52 anni, non allena dal 2021 dalla sua seconda esperienza al Real Madrid e non ha mai allenato una nazionale.