“La fine del calcio. Se fossi un tifoso scenderei in strada per abolire il Var”

«Che è la fine del calcio. Ha ragione Gasperini quando sostiene che i difensori stanno diventando pinguini. È contro la dinamica e l’aerodinamica. È come se lei togliesse, agli aerei, le ali».

Similitudine interessante.

«Le ali del difensore sono le braccia, che danno equilibrio nel saltare e per l’appunto nel difendere. Quel rigore concesso al Bruges contro l’Atalanta uccide il calcio e lo spettacolo. Il problema però è che gli addetti ai lavori non fanno nulla, forse per piaggeria, forse perché sono troppo leccaculi. E mi riferisco anche a commentatori ed ex giocatori. Fossi un tifoso scenderei in strada per togliere il Var, non sanno come usarlo. Pensi a quanti errori abbiamo visto solo in questi giorni. Il gol dell’Inter da calcio d’angolo con la palla uscita in precedenza, il penalty poi assegnato alla Fiorentina: Darmian che cosa poteva fare? Ci vorrebbe una rivoluzione dei tifosi, che disertino gli stadi. Gente che paga e vede questo scempio, è una cosa indecente».

Ma ora un difensore come dovrebbe scendere in campo?

«Ora non può fare niente. L’unica fortuna è che gli attaccanti attuali sono così scarsi che anche senza l’aiuto delle braccia sono marcabili. Se io, Gentile o Vierchowod non avessimo potuto utilizzare le braccia contro gente come Van Basten e Maradona saremmo stati morti. Meno male che ai nostri tempi non c’era il Var».

Pensa che oggi ci siano regole più televisive che da campo?

«Sì, adesso giocheranno gli attaccanti contro i difensori pinguini. L’arbitro si dovrebbe rendere conto se una spinta è eccessiva o meno. Ad oggi solo l’oggettività del gol/non gol e del fuorigioco aiuta, per il resto il Var è una cosa assurda che penalizza la continuità del gioco. Ogni gol, ogni dubbio, spezzetta il ritmo e ogni partita diventa una noia normale. Sa poi come si dovrebbe anche usare il Var? Contro i simulatori. Come mai ci sono calciatori che cadano sempre, ma non vengono mai ammoniti? Perché viene permesso loro di prendere in giro tutti, tifosi compresi? Mentre ai difensori non si permette più nulla. Si va contro la legge della fisica. E il calcio sembra calcetto. Il rigore contro l’Atalanta è la goccia che ha fatto traboccare il vaso».