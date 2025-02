Abodi: "Bove a Sanremo? Sua presenza è testimonianza per attenzione sulla tutela della salute"

" Malagò finisce con questo mandato. Non c'è il rinnovo perchè la legge non lo prevede". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi , oggi a Sanremo , a margine di un evento sulla Liguria Regione europea dello sport 2025, in merito alle prossime elezioni del Coni e a una eventuale ricandidatura di Giovanni Malagò.

Le parole di Abodi su Bove

"Al di là del fatto che ognuno ha le sue sensibilità sul tema della salute, prima di tutto mi fa piacere che stasera Bove venga come ospite al Festival di Sanremo. La sua presenza è una testimonianza di attenzione e può far discutere e ragionare sulla tutela della salute. Lo incontrerò anche io nei prossimi giorni perchè voglio capire, non soltanto da lui ma anche dai medici che lo hanno preso in cura. Avremo modo di parlare con chi dovrà occuparsi di rivedere eventualmente i protocolli medico-sanitari per capire se ci possano essere soluzioni che consentono anche a chi ha avuto il suo problema di poter tornare a giocare, come avviene in Inghilterra".

Abodi sulla Kings League

"Il successo della Kings League è un fenomeno in parte spontaneo e in parte il frutto di un'analisi di marketing. Sono fenomeni che vanno accompagnati. Cerco sempre delle collaborazioni piuttosto che delle concorrenze. Sono convinto che si possano associare all'organizzazione tradizionale.Sarebbe fuori luogo ignorarli. Sono un modo per comprendere anche i nuovi fenomeni sociali. Rispondono a un'esigenza di trasformazione dello sport in tutte le sue forme, calcio compreso, e quindi ben vengano".