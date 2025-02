L’Atalanta crolla contro il Brugge: anche Gasperini eliminato dalla Champions!

Il Brugge vince 3-1 a Bergamo e l’Atalanta è fuori dalla Champions League. Dopo il ko nella gara di andata in Belgio, i nerazzurri rimediano la sconfitta anche nella sfida di ritorno dei playoff ed escono dalla massima competizione europea per club. Dopo il Milan, eliminato dal Feyenoord, l’Italia perde anche l’Atalanta. Passano appena 3 minuti di gioco e la partita è subito in salita per la squadra di Gasperini, che va sotto con il gol ospite di Talbi. Proprio Talbi si ripete al 27’, prima del tris belga con la rete di Jutgla nei minuti di recupero del primo tempo. A inizio ripresa Lookman, appena entrato in campo, accorcia le distanze ma poi, al 61’, fallisce il rigore conquistato da Cuadrado e assegnato dopo un lungo check al Var. L’errore dal dischetto spegne praticamente le speranze di rimonta dei nerazzurri, che chiudono anche in dieci per l’espulsione di Toloi. L’Atalanta esce dalla Champions e saluta l’Europa.