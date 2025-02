Zidane, investimento monstre in un altro sport: Zizou oltre il calcio

Zinedine Zidane ha lasciato la panchina del Real Madrid nel 2021 e da quel momento ha deciso di lanciarsi, da imprenditore, in un nuovo sport: nel padel . Sono passati 4 anni e Zizou , che ha rifiutato diverse offerte probabilmente in attesa della chiamata della nazionale francese , è ancora concentrato sul padel e su nuovi progetti imprenditoriali.

Zidane e padel, investimento da 5 milioni

Come riporta ‘Thepadelpaper.com’, l’ex calciatore della Juventus ha investito ben 5 milioni di euro per costruire un nuovo centro sportivo con 13 campi da padel, due campi da calcetto e un campo da beach volley. I lavori dovrebbero iniziare nel 2026 e il centro, che fa parte dell’eredità delle ultime Olimpiadi in Francia, sarà situato a Toulouges. Insomma, una nuova vita per Zizou, che ora prova a far diventare realtà un’idea molto ambiziosa. Per ampliare il numero dei suoi investimenti sportivi, iniziati nel 2021 con ‘Z5’, centro sportivo di padel con sede ad Aix-en-Provence. L’impianto di Toulouges sarà il quarto creato da Zidane, che ha deciso di farsi una nuova vita lontano dal calcio.