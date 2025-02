Ansia Zeman, ricoverato in terapia intensiva a Roma: le condizioni

ROMA - Ansia per le condizioni di Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Pescara. Il boemo, 77 anni, in mattinata è entrato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato Papa Francesco. Stando alle prime indicazioni Zeman avrebbe presentato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all’arto inferiore destro, situazione grave ma l'allenatore boemo non sarebbe in pericolo di vita. L'ospedale fa sapere che è stata confermata la terapia antiaggregante e anticoagulante: "Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata, fa sapere l'ospedale. E' attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici". Da alcuni giorni Zeman era alle prese con una forte sindrome influenzale inoltre il mister boemo, 77enne, lo scorso ottobre era stato colpito da un ictus che gli aveva causato un'emiparesi al braccio destro costringendolo a lasciare l'incarico a Pescara.



© RIPRODUZIONE RISERVATA