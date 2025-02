Zeman sotto osservazione a Roma: gli aggiornamenti sulle condizioni

Tutto il mondo del calcio è in pensiero per le condizioni di Zdenek Zeman . L'allenatore boemo, infatti, è stato ricoverato nella giornata di mercoledì 27 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma a seguito di un deficit della forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti "con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus". Dall' Ansa arrivano anche aggiornamenti sulle sue condizioni.

Zeman, le condizioni dell'allenatore

Zdenek Zeman, ex allenatore di Foggia, Lazio, Roma e Pescara, è stato ricoverato ieri nella 'stroke unit' del Policlinico Gemelli. Secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, le sue condizioni sono stabili e sono previsti ulteriori accertamenti mentre prosegue il trattamento terapeutico. Il tecnico boemo è tornato in ospedale a distanza di qualche mese dall'intervento e dal malore accusato nella sua abitazione di Roma proprio a ottobre. In quel caso è stato trasportato d'urgenza nella clinica Pierangeli di Pescara. Nonostante il momento di apprensione, la situazione sembra essere sotto controllo e l’ex allenatore del Pescara non è attualmente in pericolo di vita.