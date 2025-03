Il figlio di Fonseca rapito in Messico e rilasciato dopo due ore: cosa è successo

LEÒN (Messico) - Ore di paura per Nicolas Fonseca, figlio di Daniel ex Juventus, Roma, Como, Cagliari e Napoli. ha vissuto ore di paura. l centrocampista uruguaiano, in forza al Club Leaon (Messico) è stato rapito nella giornata di ieri mentre stava andando ad allenarsi. I malviventi lo hanno intercettato mentre si dirigeva al campo alla guida del suo suv: è stato bloccato da un pick-up rubato che lo ha costretto a salire a bordo. I banditi hanno portato Fonseca a una distanza di 25 chilometri da dove lo avevano prelevato per rubargli soldi, gioielli e orologi. Il giocatore uruguaiano è stato liberato un paio di ore dopo ritrovato incolume in un campo abbandonato: non si conoscono i motivi del tentato rapimento. Fonseca e il suo club di appartenenza, il Club Leon, per il momento, non hanno rilasciato commenti in merito all'accaduto.