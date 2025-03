Arriva una "punizione" per i portieri che perdono tempo: come funzionerà

I vertici del calcio da anni sono alla ricerca di una soluzione per ridurre le perdite di tempo durante le partite di calcio. L'International Football Association Board (Ifab) ha deciso, in tal senso, di introdurre una nuova regola: il portiere che terrà la palla per più di otto secondi (con l'arbitro che utilizzerà un conto alla rovescia visivo di cinque) sarà punito con un calcio d'angolo assegnato alla squadra avversaria, in sostituzione dell'attuale calcio di punizione indiretto che scatta dopo i 6". "Le prove hanno mostrato un impatto positivo importante", è il commento a margine della 139esima Assemblea generale annuale ospitata a Belfast.