Il portiere che terrà la palla per più di otto secondi (con l'arbitro che usa un conto alla rovescia visivo di cinque) sarà punito con un calcio d'angolo assegnato alla squadra avversaria. Lo ha deciso l'International Football Association Board (Ifab) - dopo che "le prove hanno mostrato un impatto positivo importante" per limitare le perdite di tempo - durante la 139/a Assemblea generale annuale, ospitata a Belfast. La prossima edizione delle Leggi del gioco, in vigore il 1° luglio 2025, presenterà altre modifiche. Ad esempio sono state introdotte linee guida per rafforzare la regola secondo la quale solo i capitani possono avvicinare i direttori di gara, esperimento già testato a Euro 2024; quanto al protocollo del Video assistant referee (VAR), dalla Coppa del Mondo per Club, che inizierà il 14 giugno 2025, l'arbitro potrà fare un annuncio dopo una revisione video od un lungo controllo al monitor; l'Ifab ha inoltre appoggiato l'impegno della Fifa di continuare a testare le bodycam indossate dagli arbitri - esperimento già in corso in Inghilterra - per identificare un possibile utilizzo futuro e sviluppare standard di qualità e sicurezza.

Parla solo il capitano

Solo il capitano si rivolge all'arbitro in situazioni specifiche, gli altri giocatori devono stare a 4 metri di distanza, altrimenti verranno ammoniti. La regola viene però applicata a discrezione dell'arbitro a seconda della situazione.

Palla sull'arbitro

Se il pallone tocca l'arbitro, il gioco si interrompe. E la palla non viene più contesa a due, ma data alla squadra che ne avrebbe avuto il possesso senza il tocco dell'arbitro, se questo possesso è chiaro. Altrimenti viene conteso nella posizione in cui ha toccato l'arbitro.

Annuncio del Var

Le competizioni hanno ora la possibilità di consentire all'arbitro di fare un annuncio pubblico per il pubblico allo stadio (e davanti alla tv) dopo una revisione VAR o un lungo controllo VAR

Posizione guardalinee sul rigore

Visto che il Var e la Goal Line Technology può verificare il superamento della linea e i movimenti del portiere, il guardalinee può posizionarsi all'altezza del dischetto del rigore

Studi ed esperimenti che verranno portati avanti

Bodycam sugli arbitri

L'IFAB appoggia l'impegno della FIFA di testare le body camera (le microtelecamere attaccate alla maglia) indossate dagli ufficiali di gara nelle competizioni FIFA per identificare possibili usi futuri e sviluppare standard di qualità e sicurezza. La FIFA ha confermato l'intenzione di implementare le body camera nella prossima Coppa del Mondo per Club come parte della trasmissione in diretta delle partite. È stato concordato che l'uso efficace delle telecamere indossate dagli arbitri a livello di base in Inghilterra dovrebbe essere ulteriormente testato e promosso, dato il suo impatto positivo sul comportamento dei giocatori.

Fuorigioco da migliorare

L'IFAB ha inoltre deciso di individuare in modo proattivo le competizioni per condurre ulteriori prove di fuorigioco con l'obiettivo di promuovere il calcio d'attacco e incoraggiare le opportunità di segnare gol, mantenendo al contempo l'attrattiva di questo sport. La FIFA effettuerà tali prove in alcune delle prossime competizioni FIFA. In sostanza si analizzeranno dati per avvantaggiare l'attaccante (basta che una sola parte del corpo con cui può segnare sia in gioco), ma non ci sono novità sul concetto di "luce".

Commozioni cerebrali

Sono state presentate informazioni sulle sperimentazioni in corso volte a migliorare il comportamento dei partecipanti, mentre la FIFA ha fornito un aggiornamento sulla campagna di sensibilizzazione sulle commozioni cerebrali “Suspect and Protect”, che è ora nella sua ultima fase di espansione, con un numero maggiore di associazioni membri della FIFA di tutte le confederazioni impegnate in sessioni informative volte a sostenere l'introduzione della campagna a livello locale.