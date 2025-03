Pallone d'Oro, Yamal col Real e un italiano nel 2039: la clamorosa profezia

Nel contesto storico che vede l'intelligenza artificiale prestata a qualsiasi ambito, il calcio di certo non poteva sottrarsi. A sfruttare il potenziale tecnologico è stato il noto portale Traskermarkt che ha fatto elaborare al cervello virtuale la classifica dei prossimi vincitori del Pallone d'Oro per 19 edizioni a partire dal 2025 . La risposta sulla stagione corrente è sicuramente scontata con Mbappé vincitore, ma scorrendo la lista è possibile intercettare curiosità e sorprese a dir poco particolari: da Yamal con la maglia del Real Madrid al premio che torna tra le mani di un giocatore italiano nel 2039 .

Da Yamal Pallone d'Oro con il Real al "nuovo Messi" nel 2044

Le prossime edizioni, secondo la classifica stilata dall'intelligenza artificiale, vedrà come vincitori Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior e Jude Bellingham. Incetta di premi per il Real Madrid che tra gli altri nuovi e vecchi vincitori (Endrick e poi ancora Bellingham), vedrà premiato anche Lamine Yamal. Si, proprio con la camiseta blanca degli acerrimi nemici del Barcellona (con i quali lo vincerà nel 2029). In questa particolare lista c'è spazio anche per l'Italia, ma bisogna attendere fino al 2039 dove sul gradino più alto ci sarà il giovane talentino del Milan Francesco Camarda. Per concludere, nel 2044 ci sarà il trionfo del "nuovo Messi".