Apre a Hong Kong il parco sportivo Kai Tak progettato da Populous

La Terrazza Sud dello Stadio Kai Tak è uno spazio per eventi che è anche la finestra sul mondo dello sport di Hong Kong. Consente infatti agli spettatori di immergersi nel vivo dell'azione, mentre l'imponente facciata di vetro alle loro spalle offre una vista panoramica sul Victoria Harbour collegando perfettamente lo stadio al vivace paesaggio della città. «La Terrazza Sud ricreerà in questa nuova struttura la stessa atmosfera che si è generata negli ultimi 30 anni nella Tribuna Sud dello stadio So Kon Po, progettato anch’esso da Populous » , ha aggiunto Breslin .

Il Kai Tak Sports Park ha preso un'area sottoutilizzata di Hong Kong e l'ha restituita alla comunità. È un'opera che ha plasmato la città e che Populous ha contribuito a progettare. Sono orgoglioso di essere qui stasera per assistere alla presentazione di queste strutture di livello mondiale. Non vedo l'ora di essere sulla South Terrace per i Sevens, quando il terreno di gioco dello stadio sarà inaugurato tra poche settimane»

Populous ha impiegato i suoi esperti di architettura, brand, interni e wayfinding presenti a Hong Kong in Asia e in Australia per realizzare la struttura, diventata già uno dei più grandi punti di riferimento sportivi al mondo, ancora prima che un singolo giocatore abbia messo piede in campo.

I tifosi non dovranno aspettare molto per poter godere di questo nuovo e fantastico punto di osservazione sul mondo dello sport in città. Il torneo di Hong Kong S evens Rugby si terrà infatti al Kai Tak Stadium dal 28 al 30 marzo, solo due settimane prima che i Coldplay portino il loro Music of the Spheres World Tour nello stadio.

Populous ha sviluppato il masterplan per il parco, integrando strutture sportive e di intrattenimento di alta qualità con spazi commerciali, di benessere, ricreativi e comunitari per favorire un ambiente di facile fruizione. Inoltre, lo splendido stadio Kai Tak da 50.000 posti, progettato dagli architetti di Populous , pone indiscutibilmente Hong Kong come centro globale per i principali eventi internazionali.

IL QUARTIERE SPORTIVO E DI INTRATTENIMENTO PIÙ INTEGRATO DEL MONDO

Paul Henry, che ha partecipato al progetto fin dall'inizio, ha dichiarato: “Quando è stato posato l'ultima parte di prato, quando la plastica è stata tolta dai sedili e le luci si sono accese stasera, un nuovo pezzo di Hong Kong è stato mostrato al mondo. Questo è il centro sportivo e di intrattenimento più completo al mondo, proprio qui, nel cuore della città. Hong Kong è uno dei luoghi più densamente popolati del mondo, quindi avere un impianto come questo, così inserito nel tessuto della comunità circostante, è qualcosa di molto speciale, soprattutto per gli abitanti. Si tratta di un gioiello, ideale per ospitare i grandi eventi internazionali e per lo sviluppo di atleti d'élite.Il design del parco sportivo lo lega alla città e al porto e mette in risalto la sua posizione unica”.

LO STADIO KAI TAK DIVENTERÀ LA “PERLA D'ORIENTE”

Il punto focale e “fiore all'occhiello” del parco sportivo è il Kai Tak Stadium, dove nelle prossime settimane saranno protagonisti gli Hong Kong Sevens e i Coldplay. Il tema della facciata è quello della “Perla d'Oriente”: l'esterno dello stadio è composto da 27.000 pannelli di alluminio con una forma a perla che cambia colore con la luce naturale, passando dal blu cobalto al viola metallizzato e all'argento durante il giorno. Visto dalla baia, aggiunge un nuovo punto di riferimento immediatamente riconoscibile al famoso skyline del lungomare di Hong Kong. Questo risultato mette in luce la vasta esperienza di Populous nella modellazione digitale delle informazioni di costruzione e nella progettazione, evidenziando la profondità delle conoscenze e l'approccio innovativo che lo studio ha apportato a questo progetto trasformativo e su larga scala. «Edifici come il Kai Tak Stadium sono i punti fermi di questo progetto, ma le altre stazioni e i percorsi all'interno della zona sono altrettanto importanti per l'esperienza complessiva dei visitatori”, ha dichiarato Paul Henry. “Negli ultimi giorni è stato davvero emozionante vedere gli abitanti di Hong Kong camminare lungo il Kai Tak Sports Avenue per raggiungere il Kai Tak Youth Sports Ground insieme a visitatori provenienti da tutto il mondo. La passeggiata attraverso il parco, lungo la Avenue, è stata pensata per rendere più magica l'attesa per i grandi eventi e allo stesso tempo per celebrare lo sport e il tempo libero in tutte le sue forme.».

IL PARCO SPORTIVO DI KAI TAK: DATI E CIFRE

ll Kai Tak Stadium ha una capacità di 50.000 posti a sedere. La struttura è stata progettata per soddisfare gli standard degli eventi internazionali di grande rilevanza. La Kai Tak Arena è un impianto sportivo al coperto dotato di una “Grand Hall” con una capacità di 10.000 posti a sedere, di cui l'80% è retrattile o rimovibile per adattarsi a eventi diversi. La “Sports Hall” ha una capacità di altri 500 posti a sedere. Il Kai Tak Youth Sports Ground è un impianto sportivo all'aperto con una capacità di 5.000 posti a sedere. Il parco sportivo è costruito su 28 ettari di terreno precedentemente utilizzati dall'aeroporto di Kai Tak a Kowloon. Quattordici ettari del parco sono dedicati a spazi aperti per soddisfare una vasta gamma di utenti, per eventi comunitari, sport partecipativi e varie attività all’aperto. È composto da zone per attività di educazione, gallerie, sentieri ed elementi che ricordano la presenza dell'ex aeroporto. La Kai Tak Sports Avenue attraversa l'intero quartiere da nord a sud, offrendo collegamenti dall'adiacente Station Square, dalle stazioni MTR di Kai Tak e Sung Wong Toi, fino al lungomare del porto. Situata nel cuore del quartiere, Central Square può essere utilizzata per attività ricreative o eventi comunitari. Situato a est dello stadio di Kai Tak, l'East Village offre un mix di prato e superfici in cemento adatte a diverse attività sportive o grandi eventi. Situato nella parte meridionale del quartiere, South Bank offre uno spazio polifunzionale all'aperto per un'ampia gamma di attività. North Garden, nell'angolo nord-orientale dell’area, sarà dotato di campi da gioco per la palla, oltre che di una pista ciclabile, di un percorso per fare jogging, di un parco giochi per bambini e di un prato per la ricreazione. Dining Cove, che si affaccia sul Victoria Harbour, offrirà una vasta gamma di servizi di ristorazione. Oltre ai ristoranti, ai negozi al dettaglio e a un centro per la salute e il benessere, ci sarà un centro bowling di livello internazionale con 40 piste adatte a ospitare tornei internazionali.