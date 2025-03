Bruno Pizzul è morto: addio alla storica voce del calcio italiano

Il mondo del calcio piange Bruno Pizzul , voce storica del giornalismo sportivo italiano. Pizzul, 87 anni tra pochi giorni, si è spento all'ospedale di Gorizia e con lui se ne va un pezzo dell'Italia che ha raccontato i momenti più belli ed esaltanti della Nazionale Azzurra di calcio e non solo.

Pizzul, la voce dell'Italia

Pizzul, nato a Udine l’8 marzo del 1938, fu assunto in Rai nel 1969 e l’anno seguente commentò la sua prima partita (Juventus-Bologna, spareggio di Coppa Italia). Dalla Coppa del Mondo del 1986 è diventato la voce delle partite della Nazionale raccontando atraverso le sue telecronache cinque campionati del mondo e quattro Campionati Europei. L'ultima risale all'agosto 2002, che segnò anche il suo congedo in cuffia, salvo restare nel mondo della tv con le esperienze in programmi Rai quali Domenica Sprint e la Domenica Sportiva.