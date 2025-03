Grazie Pizzul, cantore di un’altra Italia: con te era tutto molto bello  

Come prima di lui i maestri Carosio e Martellini , era la voce della Nazionale , l’unica squadra per la quale si concedesse un po’ di esplicito ancorché composto tifo. Non l’ha mai potuta raccontare in un trionfo mondiale o europeo. «Ma mi sono rifatto con i successi delle nostre squadre di club nelle coppe». La beffa ai rigori, dopo Schillaci e le notti magiche, gli pesò più nella semifinale di Italia 90 («Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare», il suo sconforto dopo l’errore dal dischetto di Serena con l’Argentina ) che nella finale di Usa ‘94. «Ecco Roberto... Alto, il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile». Quel Baggio che ripetè otto volte dopo una rete fantasmagorica alla Cecoslovacchia senza che nessuno lo trovasse ridondante, superfluo, stucchevole: la semplicità al potere. Ogni tanto gli scappava un «ahi», un «mannaggia». Fa ancora piangere, di commozione e tenerezza, la sua esultanza liberatoria per il gol ancora di Baggio alla Nigeria , in quei mondiali fin lì penosi per noi, all’apice di una telecronaca sconfortata e di anomala severità per l’ennesima brutta prestazione degli azzurri: era arrabbiato e deluso perché pensava agli italiani d’America che già si erano dovuti sorbire lo sbeffeggio di irlandesi e messicani, gli altri emigrati/immigrati di una guerra tra poveri, contro cui avevamo fatto pietà cavandocela per il rotto della cuffia.

Il Grande Torino e la tragedia dell'Heysel

In realtà - grazie al Grande Torino - era pure del Toro: dentro, però. Fuori non lo lasciava mai trasparire, anche se i granata attempati mai dimenticheranno la sua malcelata sofferenza mentre in cabina, con Aldo Agroppi, trentatré anni fa aspettava sospirando che l’arbitro sancisse «con il triplice fischio» la vittoria sul Real Madrid che portò alla maledetta finale di Amsterdam, quella dei tre pali contro l’Ajax. Era bravissimo a duettare con le prime “spalle”, da Bulgarelli di cui amava la raffinata competenza a Pecci di cui si godeva l’ironia. Ma le telecronache a più voci come sono diventate adesso non gli sconfinferavano tanto: «Troppe parole, spesso le stesse o inutili. A volte hai la sensazione che sia la televisione a raccontare se stessa più della partita», disse a Giorgio Terruzzi in una delle interviste pizzuliane più brillanti e oggi saccheggiate. Dove rievocava anche il ritardo di un quarto d’ora alla prima partita cui lo inviò la Rai, perché lo invitò a pranzo Beppe Viola. Era un Bologna-Juve di Coppa Italia sul neutro di Como. «Meno male che la trasmettevano in registrata, così al rientro negli studi milanesi di corso Sempione riuscii a riempire quel buco». Mai come nella terrificante notte dell’Heysel si confermò fuoriclasse di misura, autocontrollo e rigore giornalistico, riuscendo a dare in diretta le scarne, indicibili notizie che raccoglieva («chiedo scusa a tutti per la frammentarietà di queste informazioni»), esprimendo il suo sconcerto per la disputa del surreale incontro col Liverpool, mentre l’Italia intera tremava e piangeva davanti agli schermi. Il singulto che gli si strozzò in gola prima di comunicare il numero dei morti. La sofferenza nel rifiutare il microfono a dei ragazzi che volevano far sapere a casa che erano vivi, «per non gettare nell’angoscia migliaia di altri italiani» che avevano i loro cari a Bruxelles. Poi si parlarono, loro capirono, rimasero in affettuoso contatto.