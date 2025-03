Brasile, riecco Neymar! La lista dei convocati per Colombia e Argentina

Dorival Júnior ha reso nota la lista dei 23 giocatori scelti che scenderanno in campo a marzo per le due partite di qualificazione per i Mondiali 2026. La Selecao affronterà in casa la Colombia al Mané Garrincha di Brasilia il 20 marzo e poi al Monumental di Buenos Aires l'Argentina nella notte tra il 25 e 26 marzo alle 1:00 ora italiana. Il Brasile è al 5° posto nelle qualificazioni al Mondiale del 2026, con 18 punti, dietro Colombia, Ecuador, Uruguay e Argentina.

Brasile, il ritorno di O'Ney

Nella lista dei 23 non figurano gli "italiani" Dodò (Fiorentina) ed Ederson (Atalanta) ma spicca il nome di Neymar. Dopo 2 anni l'ex Barcellona oggi al Santos (9 partite, 3 gol e 3 assist) torna a vestire la maglia verdeoro, l'ultima volta fu nell'ottobre del 2023 quando O'Ney si infortunò gravemente al ginocchio nel match perso 2-0 contro l'Uruguay a Montevideo. Il giocatore del Santos si è fatto immortalare su Instagram mentre guarda in tv Dorival stilare le convocazione scrivendo: "Felice di essere tornato".