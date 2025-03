Più gioco e meno calcio: così cresce la Kings League

Il format

Nel 2023 Piqué lancia in Spagna la Kings League, un torneo di calcio a 7 in cui a sfidarsi sono ex calciatori, streamer del mondo del web e sconosciuti. Le squadre - 12 per ogni lega - si affrontano in un girone all’italiana, al termine del quale le prime 7 si qualificano direttamente alla fase successiva, i playoff, destinati poi a culminare - in stile Supercoppa Italiana - con le Final 4. E fin qui nulla di strano, se non fosse per un regolamento folle, volto a offrire al pubblico un prodotto spettacolare a 360 gradi. Si giocano due tempi da 20 minuti in cui può succedere letteralmente di tutto. All’inizio del match le squadre pescano una carta che può dare loro un vantaggio da giocarsi nel corso della partita: dalle card che fanno valere doppio - da quel momento in poi - i gol segnati, a quelle che permettono di togliere un giocatore alla squadra avversaria. Il calcio d’inizio è in stile pallanuoto, con i giocatori che partono da fondo campo per aggiudicarsi il pallone. E poi ancora espulsioni a tempo, dadi giganti lanciati dal pubblico per decretare il numero di giocatori che resteranno in campo o ancora presidenti che scendono dalla tribune (abbandonando temporaneamente le rispettive live streaming) per calciare un rigore.