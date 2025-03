Maradona, la foto shock mostrata al processo: 7 medici sotto accusa

Il tribunale argentino ha avviato il processo a sette professionisti sanitari accusati di negligenza nella morte di Diego Maradona, deceduto all'età di 60 anni. Maradona era sotto le loro cure quando ha avuto un arresto cardiaco nella casa fuori Buenos Aires il 25 novembre 2020. Tre giudici decideranno se gli imputati, tra cui un neurochirurgo, uno psichiatra e diversi membri dello staff medico, sono colpevoli di omicidio colposo. La pena detentiva massima per i condannati è di 25 anni. Secondo l'accusa, i professionisti accusati non hanno fornito cure mediche adeguate. Il procuratore Patricio Ferrari ha affermato che fornirà le prove che, tra l'11 e il 25 novembre 2020, Maradona è stato portato in una casa in un quartiere privato nella città di Tigre, alla periferia di Buenos Aires, senza essere in "pieno uso delle sue facoltà mentali" per decidere il ricovero ospedaliero a domicilio. Ferrari ha detto che si è trattato di un ricovero sconsiderato, in cui non c'era alcun controllo. "Dopo averlo condannato all'oblio in quella casa... hanno deliberatamente e crudelmente deciso che sarebbe dovuto morire", ha detto. Il pubblico ministero ha mostrato un'immagine del Pibe de Oro, disteso nel letto dove è stato trovato morto, con il ventre visibilmente gonfio.