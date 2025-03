“Maradona, non è suicidio: è stato assassinato, ecco chi è il responsabile”  

BUENOS AIRES (Argentina) - È in corso il processo per la morte di Diego Armando Maradona, l'avvocato della famiglia, Mario Baudry, sostiene che Diego non fu curato a dovere alimentando la teoria per la quale l'ex leggenda del Napoli sia stata assassinata. A sostenere questa causa anche il presidente del Trapani Calcio Valerio Antonini. Ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, il patron anhe della Shark (Basket) ha dichiarato: "Io non solo sono convinto che Diego sia stato assassinato ma ho da anni tutta una serie di informazioni che gestivo direttamente poichè spesso con Diego andavamo in viaggi di lavoro in Venezuela, Cuba e Venezuela. Ne ho vista di cotte e di crude per cui potevo scrivere un libro - aggiunge - C’erano personaggi che ruotavano intorno a Diego che hanno contribuito in maniera chirurgica a quello che è successo e mi riferisco a chi gestiva la parte legale di Diego che gli faceva firmare tutto ciò che doveva firmare anche quando Diego non era in buone condizioni. Tutte queste cose sono successe da anni".