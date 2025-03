"Al Milan una guerra interna, strano da capire": il retroscena Lopetegui

Julen Lopetegui è stato esonerato un paio di mesi dal West Ham . L'allenatore spagnolo, l'estate scorsa, è stato cercato anche dal Milan prima che poi virasse su Paulo Fonseca . Un apetto di cui ha parlato ad As proprio il tecnico che da qualche settimana sta osservando il calcio a distanza senza la possibilità di poter allenare: "Sono molto attento a vedere il calcio e le partite. Ora c'è più tempo per guardare altri campionati". Gli Hammers l'hanno liquidato siccome i risultati lo avevano portato a metà classifica, mentre con l'arrivo di Potter (ex Chelsea) la squadra è addirittura scesa al 16esimo posto: "Non analizzo come stanno ora, perché quello che dico può essere frainteso".

Lopetegui e l'esonero al West Ham

Lopetegui ha risposto ad alcune domande sull'esonero: "Sono rimasto sorpreso dalla decisione perché l'impegno dei giocatori c'era. Accettiamo la decisione ma eravamo in un momento di cambiamento. Il West Ham è un club con diversi azionisti e abbiamo avuto un ottimo rapporto con tutti loro. Nessuno di loro ci ha detto che eravamo in pericolo. E con il ds Steidten? Non voglio parlare di lui. Ho sempre avuto un buon rapporto con tutte le direzioni sportive in cui sono stato, avendo anche delle visioni differenti. Io sono sempre stato un uomo di club. Ecco perché preferisco ignorare quella persona, a essere onesto".

Sulle opportunità in Premier: "Ai Wolves abbiamo raggiunto un traguardo storico: salvandolo con diverse giornate d'anticipo e portandolo in Europa League al secondo turno. E al West Ham eravamo vicini alle posizioni in cui dovevamo essere. Siamo ancora appassionati della Premier League e vedremo dove ci porterà". Poi il tecnico è tornare a parlare del passato con le voci sul Milan...