"Conte ti cambia la vita, si prende tutto di te. Ora vedo un calcio diverso"

Il difensore uruguaiano ha ricordato anche un episodio in cui doveva marcare la Pulce argentina: "Rinviai il pallone e con la coda dell’occhio ho visto che Messi si toccava il piede. Gli faceva male. Guardai Miranda e gli indicai il piede di Messi . Con il labiale gli feci segno: ‘ Guarda, gli fa male, entragli duro’. Iniziammo a entrargli forte a ogni contrasto per non farlo giocare. Non per fargli male, ma perché era uno dei pochi modi per riuscire a fermarlo. Mi ricordo che dopo la partita venni preso di mira e dovetti andare davanti alla stampa a spiegare la situazione. Mi accusavano di essere entrato in modo troppo duro durante tutta la partita. Era vero, ma sono cose di campo. Non era per fargli male".

La stagione in corso

Anche oggi il Barcellona e l’Atlético si contendono nuovamente il titolo, stavolta insieme al Real Madrid, come accaduto spesso nei suoi anni da colchonero: «La stagione in corso mi ricorda molto quella in cui abbiamo vinto LaLiga contro il Barça nello scontro diretto. Come nei migliori anni del mio Atlético, quelle tre là davanti sono tutte in lotta per il titolo». Una partita che arriva a pochi giorni dalla sconfitta nel derby agli ottavi di Champions League: «Fa male: c’era grande speranza di far bene, si percepiva. E quindi per questo è ancor più dolorosa. Non c’è motivo di buttarsi giù: l’Atlético adesso può vincere LaLiga. Non dimentichiamoci che quando gioca in casa, ha qualcosa in più».