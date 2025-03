Bove parla del defibrillatore: le visite e il futuro

Bove e il defibrillatore: “Mi hanno detto che va cambiata la batteria ogni 8 anni, sei anche dipendente. Ti devono aprire. Adesso devo solo fare i dorsali a destra per pareggiare… è un argomento che tuttora sto approfondendo. Sto cercando di capire. Ormai il defibrillatore non ti consente di fare un certo tipo di sport, in sport di non contatto puoi avere il certificato. Dipende anche dalla patologia. In Italia per ora non è consentito. Quindi nel caso in cui mantenessi il defibrillatore non potrei giocare in Italia, è più di legge che questione medica. All’estero firmi e ti prendi la responsabilità. Tenerlo o meno? Avrò visite importanti che mi diranno se ci sarà la possibilità di toglierlo e cosa dovrei fare. Non mi precludo niente. Naturalmente poi la cosa più importante è la mia salute, la tranquillità mentale . Se non mi sento sicuro senza defri… possiamo stare qua a parlare per ore. Ognuno ha le proprie considerazioni, è anche un pesare cos’è per te il vivere. Se giocassi al campetto con gli amici, sarebbe la stessa cosa”.

L’esperienza al Festival di Sanremo: “È stata una grande emozione, avevo bisogno di rivivere quell'ansietta forte che mi fa stare bene perché, come dico spesso, sono un po’ dipendente dall’adrenalina. Quindi il fatto che adesso non posso più rivivere determinate emozioni sul campo mi porta a provare a viverle in altri modi. Sanremo è stata una grandissima emozione, non pensavo di arrivare a questi livelli. Prima di scendere le famose scale mi mancava quasi l'aria. È assurdo, magari davanti a 80 mila persone non senti pressione e invece a parlare davanti a un pubblico sì. […] È stato un mix di emozioni, la cosa difficile era dire quelle poche cose bene. Volevo essere chiaro e far arrivare un determinato tipo di messaggio, però essendo me stesso che non è facile perché quando vai in tv c'è sempre un copione da rispettare, invece volevo essere più me stesso possibile senza far perdere troppo tempo a tutti. […] Con Carlo ci siamo incontrati per strada proprio a Firenze 4 giorni prima di Fiorentina-Inter, lui mi chiedeva come stava andando a Firenze, poi è successo quello che è successo. Ci siamo risentiti e io ho accettato subito volentieri il suo invito. Volevo lasciare qualcosa alle persone perché l’affetto che ho ricevuto in questi mesi è proprio quello che mi sta spingendo ad andare avanti”.

Bove più emotivo

Il ricordo del malore e della partita: “La prima cosa che ho fatto quando mi sono svegliato è stato rivedere le immagini, perché volevo vedere cosa fosse successo, mi sono svegliato in ospedale senza capire. Inizialmente non mi davano fastidio le immagini, ora riguardandole dopo un po' di tempo è come tornare indietro e mi dà più fastidio rispetto all’inizio. […] Nel rivedere l'episodio mi escono fuori domande un po’ capricciose, come quelle di un bambino, come perché io non posso giocare e gli altri sì? L’ho realizzato subito di essere fortunato perché ho capito realmente quanto si sono spaventati tutti. Vedendo la faccia dei miei familiari e delle persone a me care ti rendi davvero conto di quello che è successo e ti senti fortunato. Dopo però ti senti anche in colpa quando ti fai questo tipo di domande capricciose, ma tele fai comunque. Non lo so spiegare, ma fa parte del percorso. Sono diventato molto più emotivo”.

Bove e i ricordi



“Mi ricordo anche le azioni che sono successe prima in quel quarto d'ora. Quando ha segnato Lautaro e hanno annulato il gol io sentivo già girare la testa. Ma non sentivo il cuore battere di più. Mi ricordo di aver pensato che fosse dovuto all'alimentazione, perché non sentivo niente in petto, nessun tipo di dolore. Mi sono accasciato per far finta di allacciarmi le scarpe perché vedevo che non non stavo non stavo bene e cercavo di capire. Quando mi sono rialzato sono andato giù. Non ho sentito niente al petto, infatti è una cosa che mi hanno chiesto anche i dottori. So che per ogni persona è differente, io non ho avuto nessuna avvisaglia da parte del mio cuore. Mi sono svegliato in ospedale senza ricordare nemmeno il percorso in ambulanza o qualche flash. Mi toccavo le gambe, la testa perché pensavo di aver fatto un un un incidente. Mi hanno detto che in ambulanza ho fatto un bel casino dopo che mi hanno rianimato. Cercavo di mordere tutti, ero abbastanza indemoniato ma non mi ricordo niente di questo. Le prime persone che ho visto sono stati i miei familiari e la mia fidanzata, ma non ricordo di averli visti. La cosa incredibile è come il nostro cervello tenga a fare un processo isolato da solo, facendoti scegliere cosa ricordare”.



La telefonata di Eriksen: “Mi ha chiamato subito, non lo conoscevo. È stato davvero carino, mi ha dimostrato subito la sua vicinanza. Alla fine c'è una sorta di vicinanza per quello che uno vive. […] Mi ha detto che la prima cosa adesso è stare tranquillo, riposarmi e stare con la mia famiglia e fare tutte le visite del caso”.