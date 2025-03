Viareggio Cup: Under 18 Serie D, che reazione! E c'è il pari: 1-1

BADESSE (Siena) - Un debutto tutto grinta e personalità della Rappresentativa Serie D Under 18 nella 75ª edizione della Viareggio Cup . Sul campo “Berni” di Badesse (Siena) la selezione ha dimostrato grande personalità recuperando la gara contro la Ternana, terminata sull’1-1. La selezione di Giuliano Giannichedda è andata subito sotto all’11’ pt nell’unica occasione del primo tempo degli umbri, che l’hanno sfruttata con il cinismo di Guaglianone , svelto nello scaraventare in porta una palla in mischia. Con il passare dei minuti la Rappresentativa D è cresciuta aggirando il pressing dei ternani che sono arretrati progressivamente subendo per quasi 60’ la voglia e la vivacità della D, che ha trovato il giusto pareggio con una zampata di D’Incoronato al 6’ della ripresa. La Ternana ha provato a reagire, ma negli ultimi 20’ ha subito la veemenza della D che ha sfiorato la rete del successo in almeno tre occasioni .

Forza e attenzione

Una prestazione importante per la Rappresentativa di fronte a una squadra organizzata e di qualità. Non è mai facile per un gruppo allestito in pochi raduni riuscire a reagire con ordine e lucidità dinanzi a un avversario che gioca insieme un campionato intero. I ragazzi della D hanno giocato con la testa, non solo con i piedi perché la Ternana si è dimostrata un avversario tosto e tatticamente attento. Una gara che può insegnare molto ai ragazzi della D che in più occasioni si sono aiutati l’un l’altro nei momenti di difficoltà, un bel segnale al di là del risultato, da parte di una squadra ha dimostrato di avere un’anima, non si è mai abbattuta e anzi si esaltata nelle difficoltà. In tribuna erano presenti il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, in questa occasione nella veste di Capo Delegazione, e il segretario Mauro De Angelis. La seconda partita sarà quella contro gli statunitensi dell’Uyss New York, giovedì 20 marzo alle 15 al “Bibolini” di Lerici (La Spezia). La Rappresentativa giocherà l’ultima gara del Girone sabato 22 (alle 15) con i senegalesi dell’Olympique Thiessois al “Marco Polo” Sports Center” di Viareggio (Lucca). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, dove ci sarà spazio anche per gli highlights.

Tabellino e risultati

Under 18 Serie D-Ternana 1-1

Marcatori: pt 11’ Guaglianone; st 6’ D’Incoronato

U18 Serie D (4-2-3-1): Torregiani; Maggio, Milicevic, Cham, Lupo (1’ st Iacoponi); Lupano (capitano), Milia (40’ st Caccia); Valente, Podrini (18’ st Tonni), D’Incoronato (18’ st Toci); Lischetti. A disp. Conti, Arrighi, Oprandi, Chiabotto, Manzoni, Pellino, Pepa, Mezzadri. All. Giannichedda

Ternana (4-3-3): Di Loreto; Valenti (33’ st Goretti), Girasole, Bellavigna, Trifelli (35’ st Barletta); Guaglianone (10’ st Onesti), Montenegro (capitano, 35’ st Di Curzio), Ferlicca (33’ st Dezio); Turella, Pierdomenico (10’ st Giacalone), Loconte (10’ st Boudaas). A disp. Lorrai, Delibra, Forlini, Caccavale, Ciuffa. All. Morrone

Arbitro: Lachi di Siena

Assistenti di linea: Cerofolini di Arezzo e Caponi di Empoli

Ammoniti: Valenti, Girasole

Recupero tempo: pt 1’, st 5’



Risultati e classifica Girone 6: 1ª Giornata - Rappresentativa Serie D-Ternana 1-1, Uyss New York-Olympique Thiessois 0-5. Classifica: Olympique Thiessois 3; U18 Serie D e Ternana 1; Uyss New York 0. Programma: 2ª Giornata (20 marzo, ore 15) Rappresentativa Serie D-Uyss New York a Lerici (La Spezia) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” Ternana-Olympique Thiessois; 3ª Giornata - 22 marzo 2025 - ore 15 Rappresentativa Serie D-Olympique Thiessois a Viareggio (Lucca) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” Ternana-Uyss New York.