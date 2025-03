Candreva si ritira con una lettera da San Siro: “Una nuova partenza”

Candreva si ritira, il post d'addio

"Caro calcio, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita. E' arrivato il momento di salutarti, qui a San Siro, nella scala del calcio, dove ho giocato la mia ultima partita. Trent'anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione. Non lo considero un addio, ma solo un nuovo punto di partenza. Grazie calcio, ci vediamo presto" - con questa emozionante lettera accompagnata da un video in cui si vede passeggiare insieme alla sua famiglia, nella Scala del Calcio, alternato dai tanti ricordi con tutte le maglie che ha indossato in carriera, Candreva ha dato l'addio al calcio.

I numeri di Candreva

Antonio Candreva ha collezionato 502 presenze in Serie A, giocando per Udinese, Livorno, Juventus, Cesena, Lazio, Inter, Sampdoria e Salernitana. Durante la sua carriera, ha segnato 85 gol e fornito 100 assist. Si è tolto tante soddisfazioni in carriera, come la convocazione con la Nazionale (ha totalizzato 54 presenze e 7 gol) e le partecipazioni al Mondiale 2014 e all'Europeo 2016. Nel 2013 però è arrivata una delle gioie più grandi: la conquista della Coppa Italia con la Lazio, vincendo in finale contro la Roma.