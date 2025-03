Giappone ai Mondiali 2026 grazie all’ex Lazio: la prima a qualificarsi

Il Giappone ha staccato il pass per il Mondiale del 2026 in Usa-Canada-Messico. La nazionale nipponica è la prima a riuscirci con ben tre giornate d'anticipo, grazie alla vittoria per 2-0 (gol dell'ex Lazio Kamada e di Kubo) contro il Bahrein. Per la nazionale allenata da Moriyasu si tratta dell'ottava partecipazione di fila in questa manifestazione: una dimostrazione di forza rispetto alle rivali asiatica e una conferma anche del buon momento che stanno vivendo. Nell'ultima edizione in Qatar, i "Samurai Blu" hanno stupito, arrivando fino agli ottavi di finale, con la sconfitta contro la Croazia ai supplementari.